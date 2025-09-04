Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
04 Eylül 2025 18:11
Öğretmen eşin polis olan eşinin yanına tayini?

Merhabalar bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim. Eşim polis memuru ben öğretmenim yaklaşık 5yıldir eşimin görev yaptığı yerden farklı bir ilçede çalışıyorum her gün git gel 120 kilometre yol yapıyorum bu 5 yıl süre içerisinde bütün eş durumu tayinlerine il içi tayinlerine başvuru yaptım fakat hizmet puanı yetersizliğinden dolayı tayinim çıkmadı .Küçük çocuğum da var Ben dava açabilir miyim açsam kazanabilir miyim emsalleri var mı ya da nasıl bir yol izlemem gerekir?? Teşekkürler


04 Eylül 2025 18:52

hocam hizmet puanı mağduru olmuşsunuz sendikanızdan destek alın

