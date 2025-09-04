Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Eylül 2025 18:46
Bir sınıfta 2 grup açma

Merhabalar hocalarım ben meslek lisesinde çalışıyorum. bir sınıfımızda 22 öğrenci var ve 1 tanesi bep li. yönetmelikte 17-25 öğrenciye 2 grup açılır diyor. bu zorunlu mu mesela 2 bepli yoksa da biz 2. grubu açmak zorunda mıyız? yoksa açmasak olur mu?


el elif
Aday Memur
04 Eylül 2025 18:50
idareci misiniz öğretmen mi?? idareciler genelde açmaz.. Öğretmen itiraz ederse açılacak..yeterli öğretmen yoksa ücretli talep edilir..Bazılarri tasarruf diye öğretmen ihtiyacı diye acmayabilir
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.En zor branş nedir?Norm fazlası resen atama yapılır mı?Refakat izninde isim yazmalı mı?Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiKarma eğitimden razı değilim."Atandınız" yazılı ekran görüntüsü ile eş durumu mümkün mü?İkinci il dışı başvurusuNorm ataması sonrası il dışı tayin hakkı olur mu?İl içinden sonraki ilk özür atamasına başvuru

Sözlük

sfenks 1 kulağı kesik 3 mısır piramitleri 1 black mirror 1 gaddar 2 montauk projesi 1 hasta olduğu halde rapor almamak 1 çuvallamak 1 Cumhuriyet Savcısı Öldürüldü 2 fentanil 1

Son Haberler

CHP'den YSK'ya başvuru: Mahkeme kararı görev gaspıdırOrdu'da çıkan silahlı kavgada 2 kardeş öldüDüzce'deki orman yangını 6. saatinde: Havadan ve karadan müdahale sürüyorBorsa günü yükselişle tamamladıA Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda ilk kez yarı finalde

Editörün Seçimi

Maaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?