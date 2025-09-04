Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


04 Eylül 2025 18:52
Bekcilerle ilgili düzenleme

Arkadaslar bekcilerle ilgili bir yeni duzenleme yapildugi konusuluyor.haftalik maksimum 40 saat calisma.nobete yazilmama gibi maddelerde iceriyor.bilgisi olan varmi

