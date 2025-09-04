Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Zümreye gereken önemin verilmemesi.

ilçe zümre toplantısına katılır fakat gitmek ister. 5 dakika sürsün diye hiçbir laf söylemez. hiçbir katılımda bulunmaz. öğrencinin faydasına hiçbir laf etmez. bırakın gidin atanamayan heyecanlı birileri gelsin kardeşim. bu nedir


jajacoelho
Genel Müdür
04 Eylül 2025 19:10

Geçen yıl zümrede yarım saat tartıştık.Kitaplarla ilgili pek çok geri dönüş verdik eksikleri söyledik.

Bu yıl geldik 5. sınıf kitabı geçen yılın aynısı, 6. sınıf yeni basılan kitap ise ondan da beter.

Bu durumda bahsettiğiniz arkadaş boşuna nefes tüketmeyerek en doğrusunu yapmış.


786786
Memur
04 Eylül 2025 19:18

bilmiyorum diğer eğitim forumlarına internet sitelerine bakıyor musunuz ama branşınızı bilmeden tebrik ediyorum eğer yine lakayt davranıp sırf parası için kitap incelemeye katılan öğretmenlerden yer kalırsa ona katılırsanız çok güzel olur zümre toplantısı doğrudan etkili değil bizim okuldan mebe kitap yazan var

TürkDili&Edebiyatı
Daire Başkanı
04 Eylül 2025 19:19

İstanbul il zümresinde saatlerce maarif modeliyle ilgili konuştuk, uygulama zorluklarını anlattık ama sonra tutanaklar geldi. Tüm öğretmenler her şeyden memnun her şey mükemmel gibi yazılmış. Anladım ki tüm konuşmalar boşuna.

Size şu film repliğiyle cevap veriyorum: Bi ara çok konuştum, faydasını görmedim, bıraktım!


kimuni
Genel Müdür
04 Eylül 2025 19:28

bence başlık saçma.

ilçe zümresinde ne konuşacakmışız yok isteksizmişiz, geçiniz lütfen. yanlış hatırlamıyorsam yapılan son prosedür güncellemeleri ile size o toplantıya katılmış olduğunuzdan hatta toplantıyı kordine eden (ilçe z. bşk. ye yani) ek ders ücreti dahi verilmiyor.

zaten orda burda kendini parçalarcasına o anlatılan "kendini geliştirmek" de çok kuvvetle muhtemel sizin zannettiğiniz şekilde yapılmıyor.

gidin adamakıllı şunlardan birini yapın eğer gerçekten kendini geliştirme adına bişiler yapacaksanız: dil öğrenin, bilgisayar programlama yapın, yabanci dilde yazılmış kitapları okuyun sentezleyin, ve kitap yazın, resim yapın, enstrüman çalın vs vs vs


berkaydal
Daire Başkanı
04 Eylül 2025 19:42

Çok boş yapıyor bu arkadaş. Niye böyle ki bu.

Zümrelerde geçmiş senelerde konuştuk. Şöyle yapalım böyle yapalım denilen kararlara ilk başta şöyle yapalım diyenler uymadı. Bu yerel bazda böyledir.

Kimsenin okumadığı toplantılar ve tutanaklar.

Neymiş seneye müfettişler bu tutanaklara göre teftiş yapacakmış. Neyi edecek arkadaş. Yapılacaklar da belli yapılmayacaklar da.

Bir ara e-müfredat yaptılar. Zümre gündemi falan girdik? Ne oldu?


mazıke
Şef
04 Eylül 2025 21:20
sanırım bugünkü toplantıdakiler yorumlara gelmiş

okuryazar3
Müsteşar
04 Eylül 2025 21:38

Matematiksel ifadeyle zümrelerin solda sıfır anlam taşıdığını bildikleri için lakaytlık* etmiş olabilenlerin zekasına hayranım:))Tıpkı benim gibiler:))


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
04 Eylül 2025 21:42

okuldan zorla gönderiyorlar zaten, kimse zümre başkanı olmak istemiyor, okulda zümreye gidenlerle nasıl kitledik diye dalga geçiyorlar, ne konuşacak adam, ben bir keresinde ilçe zümreye deneme sınavı yapılmayacaktır maddesi ekletmek istemiştim, eklemediler zaten yasak olan bir şeyi yazamayız dediler, bizim okulda her sene deneme sınavları yüzünden kavga çıkıyordu ona engel olacaktım, lafımızın bir değeri yok ki ne konuşacağız


mazıke
Şef
04 Eylül 2025 23:41
şunun bunun için değil öğrencilere daha faydalı ne yapabilirimi konuşmak lazım en azından. mesela yeşil vatan ile ilgili neler yapabiliriz diye sorduğum zaman iki tane ağaç dikebilirim yanıma 10 da öğrenci alırım diyebilen bi zümremiz bile yok. herşey para mı. ek ders için canını veren adam öğrenciye bi fayda etmez

fatih ç.
Genel Müdür
04 Eylül 2025 23:54

Maddeyi öylece ekleyemezler zaten. Oylanır, öyle eklenir. Deneme yapmamak yasak mıymış anlamadım onu. Biz sadece 12lere yks denemesi yapıyoruz, ücretini ödeyip girmek isteyenlere. Denemeden kastınız nedir?

fenogretmeniyim
Şube Müdürü
05 Eylül 2025 00:23

laf olsun diye yapılıyor toplantı. fikirlerimize değer verilmiyor bakanlıkta. göstermelik sanki bize sorulmuş gibi yapılıyor.

her zümre toplantısında şikayetçi olduğumuz bir konu vardı. denk geldi il zümre başkanına sordum bu konuşulanlar bakanlığa iletilmiyor mu neden hiç gelişme yok. söylediği, her il zümre başkanları toplantısında aynı konulardan bahsedildiği ama bakanlığın umursamadığı.

bu durumu bildiğim için ben de konuşmak için verdiğim nefese yazık diyor ve konuşmuyorum.

işin mutfağında öğretmen var ama ömründe derse girmemiş insanlar nasıl ders işleneceğine karar veriyor


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
05 Eylül 2025 00:23

10 yıl önceydi hocam(ilkokul), şu an takılmıyorum böyle şeylere

06yesim06
Daire Başkanı
05 Eylül 2025 00:42

Okullarda deneme yapmak yasak . Geçen yıl yasaklandı .

Kagiş
Müsteşar
05 Eylül 2025 20:06

Günümüzde sık sık toplanıp belirli kararlar almak, bunları konuşmak ve yazıya geçirmek artık çok bir şey ifade etmiyor! Zümre toplantıları zaman kaybı ve stresten başka bir şey ifade etmiyor! Uzaktan eğitimlerle bunların hepsi halledilebilir! Kimse zümre başkanı olmak, yazman olmak, bir yerlere toplantıya gitmek istemiyor! Gereksiz ve verimsiz bulunuyor. Yapmamız gereken görevler belli zaten o zaman sık sık bir araya gelmemizin bir anlamı da kalmıyor? İnsanlar çalışma saatleri içinde ve dışında bile sosyal medya üzerinden gerekli paylaşımları, görev dağılımlarını ve ortak çalışmayı gerçekleştirebiliyor!


spock
Genel Müdür
05 Eylül 2025 20:13

Bundan on yıl önce bir proje vardı: e-kurul.

Hatırlayanlar artılasın. Fikir güzel ancak sistem çok kötü tasarlanmıştı. Eğer güzel bir tasarım ve iyi bir uygulama olursa bütün bu angaryaların sonunu getirir bu e-kurul fikri.

