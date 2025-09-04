Zümreye lakayıtlık

bence başlık saçma.

ilçe zümresinde ne konuşacakmışız yok isteksizmişiz, geçiniz lütfen. yanlış hatırlamıyorsam yapılan son prosedür güncellemeleri ile size o toplantıya katılmış olduğunuzdan hatta toplantıyı kordine eden (ilçe z. bşk. ye yani) ek ders ücreti dahi verilmiyor.

zaten orda burda kendini parçalarcasına o anlatılan "kendini geliştirmek" de çok kuvvetle muhtemel sizin zannettiğiniz şekilde yapılmıyor.

gidin adamakıllı şunlardan birini yapın eğer gerçekten kendini geliştirme adına bişiler yapacaksanız: dil öğrenin, bilgisayar programlama yapın, yabanci dilde yazılmış kitapları okuyun sentezleyin, ve kitap yazın, resim yapın, enstrüman çalın vs vs vs