Zümreye lakayıtlık

ilçe zümre toplantısına katılır fakat gitmek ister. 5 dakika sürsün diye hiçbir laf söylemez. hiçbir katılımda bulunmaz. öğrencinin faydasına hiçbir laf etmez. bırakın gidin atanamayan heyecanlı birileri gelsin kardeşim. bu nedir


jajacoelho
Genel Müdür
04 Eylül 2025 19:10

Geçen yıl zümrede yarım saat tartıştık.Kitaplarla ilgili pek çok geri dönüş verdik eksikleri söyledik.

Bu yıl geldik 5. sınıf kitabı geçen yılın aynısı, 6. sınıf yeni basılan kitap ise ondan da beter.

Bu durumda bahsettiğiniz arkadaş boşuna nefes tüketmeyerek en doğrusunu yapmış.


786786
Memur
04 Eylül 2025 19:18

bilmiyorum diğer eğitim forumlarına internet sitelerine bakıyor musunuz ama branşınızı bilmeden tebrik ediyorum eğer yine lakayt davranıp sırf parası için kitap incelemeye katılan öğretmenlerden yer kalırsa ona katılırsanız çok güzel olur zümre toplantısı doğrudan etkili değil bizim okuldan mebe kitap yazan var

TürkDili&Edebiyatı
Daire Başkanı
04 Eylül 2025 19:19

İstanbul il zümresinde saatlerce maarif modeliyle ilgili konuştuk, uygulama zorluklarını anlattık ama sonra tutanaklar geldi. Tüm öğretmenler her şeyden memnun her şey mükemmel gibi yazılmış. Anladım ki tüm konuşmalar boşuna.

Size şu film repliğiyle cevap veriyorum: Bi ara çok konuştum, faydasını görmedim, bıraktım!


kimuni
Genel Müdür
04 Eylül 2025 19:28

bence başlık saçma.

ilçe zümresinde ne konuşacakmışız yok isteksizmişiz, geçiniz lütfen. yanlış hatırlamıyorsam yapılan son prosedür güncellemeleri ile size o toplantıya katılmış olduğunuzdan hatta toplantıyı kordine eden (ilçe z. bşk. ye yani) ek ders ücreti dahi verilmiyor.

zaten orda burda kendini parçalarcasına o anlatılan "kendini geliştirmek" de çok kuvvetle muhtemel sizin zannettiğiniz şekilde yapılmıyor.

gidin adamakıllı şunlardan birini yapın eğer gerçekten kendini geliştirme adına bişiler yapacaksanız: dil öğrenin, bilgisayar programlama yapın, yabanci dilde yazılmış kitapları okuyun sentezleyin, ve kitap yazın, resim yapın, enstrüman çalın vs vs vs


berkaydal
Daire Başkanı
04 Eylül 2025 19:42

Çok boş yapıyor bu arkadaş. Niye böyle ki bu.

Zümrelerde geçmiş senelerde konuştuk. Şöyle yapalım böyle yapalım denilen kararlara ilk başta şöyle yapalım diyenler uymadı. Bu yerel bazda böyledir.

Kimsenin okumadığı toplantılar ve tutanaklar.

Neymiş seneye müfettişler bu tutanaklara göre teftiş yapacakmış. Neyi edecek arkadaş. Yapılacaklar da belli yapılmayacaklar da.

Bir ara e-müfredat yaptılar. Zümre gündemi falan girdik? Ne oldu?

