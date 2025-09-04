Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Şeflik hakkında görüşünüzü merak ediyorum

Değerli meslektaşlarım merhaba. Alan şefliğinde 8 yıllık süreyi doldurdum. Şeflik yapmak isteyen zümrem yok o yüzden yine ben yapacağım. Ancak, bugün onay için şeflik dilekçesini ilçe MEM e gönderdiğimizde ilçe MEM deki şube müdürü ''evet yönetmelikte her hangi bir süre sınırı bulunmuyor ama yönergenin kalktığına dair bir yazı da yok diyor'' bu yüzden yarın bizden seflikte 8 yıllık görev süresinin olmadığına dair yönetmelik maddelerini ve yönerge hükümlerinin ortadan kalktığına dair belgeleri istiyor. Ne yapabilir, hangi yönerge ve yönetmelikleri gösterebilirim? Şimdiden teşekkürler


berkaydal
Daire Başkanı
04 Eylül 2025 20:19

Devlet ciddiyeti tamamen ortadan kalkmış. Bu ne saçma sapan iştir. Sen dilekçeni verirsin MEM reddeder ve gerekçe sunar. Ne güzel iş valla. Öğretmen bulsun öğretmen dilekçeye eklesin. Kendini bilen bir insan şunu öğretmene söylemeye utanır.


berkaydal
Daire Başkanı
04 Eylül 2025 20:21

Bilgi edinme kısmından bakanlığa sorun. Bakanlık da bulunduğunuz Mem'e yönlendirir. Ben olsam böyle yaparım.

