KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


04 Eylül 2025 19:19
Dgs birden fazla onlisans diolomam var Aof ten tercih yapacam

Arkadaslar 2 onlisans diplomam var sadece Aöf ten lisans bolumune tercih yapacam , lakin benim dgs basvurusunda basvurdugum onlisans bolumunden tercih yapmak istemiyorum, diger onlisans diplomamdan tercih yapabilirmiyim, sadece Aöf 4 yilliga gecmek icin , orgun degil yani acil cevap bugun son bitecek

Çok Yazılan Konular

Elektrik teknisyeni hkBilgisayar teknisyeniGSB Koruma güvenlikMülakat sonuçları

Sözlük

Cumhuriyet Savcısı Öldürüldü 2 black mirror 1 Barış isteyen savaşa hazır olsun 1 hasta olduğu halde rapor almamak 1 zuben el genubi 1 sfenks 1 çinli patronun çalışanlarını sopayla dövmesi 1 gaddar 2 montauk projesi 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 4

Son Haberler

Afganistan'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiCHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durdurulduCHP'den yeni disipline sevk kararıYemek yerken boğazına parça kaçan kişi hayatını kaybettiOrta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı

Editörün Seçimi

Maaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?