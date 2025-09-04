Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


04 Eylül 2025 20:30
Bakanlık değiştirme

Merhaba aile bakanlığı sosyal çalışmacıyım. Sağlık Bakanlığına geçmek istiyorum. Geçmek icin tek yol tekrar kpss mi? Başka bir şekilde olabiliyormu? Henüz 1 yil oldu atanalı bu konularda bilgim yok yardımcı olursanız sevinirim

