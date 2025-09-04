Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
04 Eylül 2025 21:38
çevirmelerde oğlum/kızım polis diyince napıyorsunuz

beraber çalıştığım bir abi sırf polis annesini/babasını çevirmede yardımcı olup gönderdiğim için beni grup amirine şikayet etmiş.Yani ne yapmam gerekiyordu oğlum polis dedi bende bekletmek istemedim zaten yaşlı insanlardı eşgal tip olunca zaten durdurup arıyoruz.Siz böyle bi durumda napıyorsunuz veya napardınız?


Mahoni.
Memur
04 Eylül 2025 21:42

Nerde çalışıyor hangi görevde tarzında sohbet açıp kimlik isteyerek tanışmış oluruz tarzında cümlelerle şerbetleyerek gbt bakıp gönderilebilir.


Officer3452
Aday Memur
04 Eylül 2025 21:55
Ne dertler var....

ColmanınBandanası
Aday Memur
04 Eylül 2025 22:31
mahoni isimli arkadaşa katılıyorum
