Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


04 Eylül 2025 22:32
icra alacak
merhaba dosya kapandıktan sonra maaşımdan fazladan 1 taksit kesildi bugün böyle mesaj geldi ne yapmam gerekiyor iade almam için...İstanbul Anadolu Banka Alacakları İcra Dairesi nin sayili dosyasinda DOSYA KAPSAMINDA FAZLA MİKTAR BULUNMAKLA BİRLİKTE İBAN BİLGİLERİNİN BİLDİRİLMESİ HALİNDE İADE HUSUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ.

Essential16
Aday Memur
04 Eylül 2025 22:47
tensipte ne yapacağın yazıyor işte. bir dilekçe yaz. başlığına talep dilekçesi yaz. dilekçe içeriğinde de durumdan bahset ve ibanını ekle. sonrada dosyayı takip et ve talep dilekçene düzenlenen tensibe bak.
