icra alacak

tensipte ne yapacağın yazıyor işte. bir dilekçe yaz. başlığına talep dilekçesi yaz. dilekçe içeriğinde de durumdan bahset ve ibanını ekle. sonrada dosyayı takip et ve talep dilekçene düzenlenen tensibe bak.

