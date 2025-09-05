Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Eylül 2025 00:22
Disiplin amiri hakkında

merhabalar cezaevi katibinin disiplin amiri kimdir ve infaz koruma başmemuru cezaevi katibinin yerini değiştirmekte ya da görev vermekte yetkili midir bilenler cevap yazabilirmi


blackkuzm
Memur
05 Eylül 2025 00:43
disiplin amirin 2. müdür infaz koruma başmemuru yerini resmi olarak değişemez görevde veremez ama kurumlarımızda maalesef ki ki müdürle arası iyi olan infaz koruma başmemurları her konuda yetkili oluyorlar tedviren başmemurlarda dahil bende infaz koruma başmemuruyum bu durumdan ben de şikayetçiyim
