Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Eylül 2025 02:13
CTE Ünvan Değişikliği SAĞLIK MEMURU Grubu Açılmış

Telegramda mühendislik, öğretmen, sağlık memuru her branşta gruplar kurulmuş.


Yusuf Kenan 01
Aday Memur
05 Eylül 2025 02:14

Cte Sağlık Memurlurı


Yusuf Kenan 01
Aday Memur
05 Eylül 2025 02:19

Lütfen gruba katılın, sınava ilk defa girecek arkadaşlar var. Bilgi ya da kaynak önerisinde bulunursanız faydası olabilir.

Yusuf Kenan 01, 45 dk. önce

Cte Sağlık Memurlurı

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikAdliye çalışanı kamu işçileri ile memur kadrosu arasındaki maaş sorunu2024 Yılı Cte Kar PayıEvde bakım bölümü sağlık memuru kadrosuna başvurabilir miSavcılık yazı işleri müdürü göreviUyaplı bilgisayarda canlı tvEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirÜnvan Değişikliği Sınavı mühendislik kaynak önerisiSosyal hizmet ünvan değişikliği kaynakGörevde yükselme (idari işler müdürü)

Sözlük

çuvallamak 1 kulağı kesik 3 zigon sehpa 1 Cumhuriyet Savcısı Öldürüldü 2 fentanil 1 Barış isteyen savaşa hazır olsun 1 mısır piramitleri 1 çinli patronun çalışanlarını sopayla dövmesi 1 google küresel kesintisi 1 hasta olduğu halde rapor almamak 1

Son Haberler

İDDK: HAGB kararı işyeri hekimliğini icrasına engel değildir5 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıklarıMÜSİAD'dan evlenecek ve çocuk sahibi olacak çalışanlarına teşvikInstagram'ın sevilen özelliği WhatsApp'a geliyor!Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu

Editörün Seçimi

Maaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?