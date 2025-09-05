Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye Sunulmalıdır

Tüm memur sendikalarına ve memurlara çağrımızdır !

- 8. Dönem Memur Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncekiler gibi yine hüsranla sonuçlandığı için memur ile kamu işçisi arasında oluşturulan gelir adaletsizliğinin giderilmesi için mutlaka 8. dönem toplu sözleşme için ek protokol imzalanmalıdır.

-Ek protokolde 2026 yılı Ocak ayından itibaren taban aylığa 7.500 TL zam, %20 zam, 4 tediye, 2 ikramiye, her ay nakdi yemek yardımı gibi ödeme kalemleri memura da yapılarak kamuda çalışma barışı mutlaka sağlanmalıdır.

- Temmuz ve ağustos enflasyon verilerinin açıklanmasıyla şimdiden temmuzda alınan enflasyon farkı %15,57'nin (sıfır zam) %4'ü memurun cebinden uçup gitmiştir.

- En düşük (bekar) memur maaşının yoksulluk sınırına çıkarılması memura nefes aldıracaktır. (Türk İş: 88.310 TL)

- Kamu işçisi ile memur arasında oluşturulan bu gelir adaletsizliği giderilmediği sürece kamuda çok büyük huzursuzluklar olacaktır. Huzurun ve çalışma barışının sağlanması için gelir adaleti mutlaka sağlanmalıdır.

- Okumuş, eğitimli ve sınavla atanmış memur ezik duruma düşürülmüştür.

- En düşük bekar memur maaşı 47.000 TL iken kamu işçisinin aylık ortalama geliri maaş+ek ödemeleriyle 72.000 TL civarındadır. Yılbaşında bu fark daha da açılacaktır.

- Bu sorun iş yerinde çok büyük huzursuzluk oluşturur ve bunun önleminin en kısa zamanda alınması gerekmektedir.

- Bunun için tüm memur sendikalarına ve memurlara çağrımızdır. Kamuda memurlar için toplu sözleşmeye ek protokolün mutlaka yapılması ve TBMM'ye sunulması gerekmektedir.

- Ek protokol olmazsa olmazımız olmalıdır.