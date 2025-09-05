Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Eylül 2025 08:39
Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye Sunulmalıdır

Tüm memur sendikalarına ve memurlara çağrımızdır !

- 8. Dönem Memur Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncekiler gibi yine hüsranla sonuçlandığı için memur ile kamu işçisi arasında oluşturulan gelir adaletsizliğinin giderilmesi için mutlaka 8. dönem toplu sözleşme için ek protokol imzalanmalıdır.

-Ek protokolde 2026 yılı Ocak ayından itibaren taban aylığa 7.500 TL zam, %20 zam, 4 tediye, 2 ikramiye, her ay nakdi yemek yardımı gibi ödeme kalemleri memura da yapılarak kamuda çalışma barışı mutlaka sağlanmalıdır.

- Temmuz ve ağustos enflasyon verilerinin açıklanmasıyla şimdiden temmuzda alınan enflasyon farkı %15,57'nin (sıfır zam) %4'ü memurun cebinden uçup gitmiştir.

- En düşük (bekar) memur maaşının yoksulluk sınırına çıkarılması memura nefes aldıracaktır. (Türk İş: 88.310 TL)

- Kamu işçisi ile memur arasında oluşturulan bu gelir adaletsizliği giderilmediği sürece kamuda çok büyük huzursuzluklar olacaktır. Huzurun ve çalışma barışının sağlanması için gelir adaleti mutlaka sağlanmalıdır.

- Okumuş, eğitimli ve sınavla atanmış memur ezik duruma düşürülmüştür.

- En düşük bekar memur maaşı 47.000 TL iken kamu işçisinin aylık ortalama geliri maaş+ek ödemeleriyle 72.000 TL civarındadır. Yılbaşında bu fark daha da açılacaktır.

- Bu sorun iş yerinde çok büyük huzursuzluk oluşturur ve bunun önleminin en kısa zamanda alınması gerekmektedir.

- Bunun için tüm memur sendikalarına ve memurlara çağrımızdır. Kamuda memurlar için toplu sözleşmeye ek protokolün mutlaka yapılması ve TBMM'ye sunulması gerekmektedir.

- Ek protokol olmazsa olmazımız olmalıdır.


debug
Müsteşar Yardımcısı
05 Eylül 2025 08:45

Bu sınavla atanmış adamların torpille atananlardan fazla maaş istemesi de komik :) kardeşim devir öyle bi devir değil. iktidardan torpilin varsa bedavadan kadro da alırsın. okumuş, sınavla giren adamdan da 20 bin fazla maaş da alırsın.


m.r_f
Daire Başkanı
05 Eylül 2025 08:52

Talepler güzel ancak bir ay önce vermeyen neden bir ay sonra versin ki? Sonraki seçime kadar mokoko arkadaşlar.


mutlu_50
Müsteşar
05 Eylül 2025 08:59

Bazı memur siteleri ek protokol yapılması için haber yapmış arkadaşlar. Sus pus olma zamanı değil. Gücümüzün farkında olalım lütfen. 600.000 kamu işçisi 4 yıl önce asgari ücret alırken şimdi aramızda neredeyse 20.000 TL gelir farkı oluştu. 4.000.000 memur var. Sizin kadar sorumluluğu var mı?


mutlu_50
Müsteşar
05 Eylül 2025 11:23

Yorumunuzu biraz açar mısınız? Komik olan nedir?

debug, 3 saat önce

Bu sınavla atanmış adamların torpille atananlardan fazla maaş istemesi de komik :) kardeşim devir öyle bi devir değil. iktidardan torpilin varsa bedavadan kadro da alırsın. okumuş, sınavla giren adamdan da 20 bin fazla maaş da alırsın.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Son 6 aylık enflasyon %8,9 ile %9,4 arasında olacak!!Her ay %2 artsa yıl sonu zam ne olurMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusKütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Naklen AtamaToplu sözleşme ve sonuclari2025 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurlarda yaş haddinden dolayı zorunlu emeklilik yaşı yükseltilsin (mi) ?Artık enflasyon farkını sormayınSus pus kabullenilecek mi bu zam?Maaş robotu hesaplama

Sözlük

heykel 1 hasta olduğu halde rapor almamak 1 sfenks 1 Cumhuriyet Savcısı Öldürüldü 3 black mirror 1 zigon sehpa 2 google küresel kesintisi 1 Barış isteyen savaşa hazır olsun 1 fentanil 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 6

Son Haberler

Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemezBalıkesir'de 4.1 büyüklüğünde depremİstanbul'da yangın çıkaran şahıs yakalandıHazine haftaya üç ihale düzenleyecekÖzel okul zammında hesap değişti

Editörün Seçimi

Maaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?