05 Eylül 2025 09:48
polinöropati (sinir hasarı) ve diyabet
cümleten selamün aleyküm. bende diyabete bağlı polinöropati var(sinir hasarı) . ayakta 10'dakika kadar durunca mükemmel bi ağrım oluşuyor. raporlu ilaç kullanıyorum ama hiç bir faydası olmuyo ve tedavisi mümkün değil. gün içinde çok kötü oluyorum. bununla ilgili durum bildirir rapor alan var mı?

Ragıp Gelibolu
Memur
05 Eylül 2025 09:57
Allah sifa versin. saglik raporu kisiye gore cikartildigindan bir dilekce ile idari buroya basvur ve kendini saglik kuruluna sevk ettir. Ayni hastaliktan farkli kisilere farkli dilimde rapor verilebiliyor

Türkkkkk
Aday Memur
05 Eylül 2025 10:58
teşekkür ederim abi sağol
