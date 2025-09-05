polinöropati (sinir hasarı) ve diyabet

cümleten selamün aleyküm. bende diyabete bağlı polinöropati var(sinir hasarı) . ayakta 10'dakika kadar durunca mükemmel bi ağrım oluşuyor. raporlu ilaç kullanıyorum ama hiç bir faydası olmuyo ve tedavisi mümkün değil. gün içinde çok kötü oluyorum. bununla ilgili durum bildirir rapor alan var mı?

