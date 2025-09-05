Zimmetli Malzemenin Kaybolmasıdan Dolayı Adli Sorusturma da gecirilir mi? TCK 257/2

Arkadaşlar zimmetli malzemenin kaybolmasi idari olarak maaş kesimi cezasi fakat TCK 257/2 ye göre ihmal nedeniyle kamu zararı oluşursa Görevi kötüye kullanmaktan dolayi da işlem yapılıyormuş. Böyle bir durumla karşılaşan oldu mu idari soruşturma yaninda adli soruşturma da mı geçiriliyor.

