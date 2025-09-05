Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


05 Eylül 2025 10:08
Zimmetli Malzemenin Kaybolmasıdan Dolayı Adli Sorusturma da gecirilir mi? TCK 257/2
Arkadaşlar zimmetli malzemenin kaybolmasi idari olarak maaş kesimi cezasi fakat TCK 257/2 ye göre ihmal nedeniyle kamu zararı oluşursa Görevi kötüye kullanmaktan dolayi da işlem yapılıyormuş. Böyle bir durumla karşılaşan oldu mu idari soruşturma yaninda adli soruşturma da mı geçiriliyor.

Ragıp Gelibolu
Memur
05 Eylül 2025 10:39
Ben boyle bir konuda idari yaninda adli sorusturmaya hic denk gelmedim. kaybedilen malzemenin aynisindan alininca idari olarak ceza da alinmiyordu.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunMazeret ataması 20252025 banka promosyonuİcralık polislerBekcilerle ilgili düzenlemeVasi kararı ve kredi kredi kartiAk PartiSanal Kumarİcra Meslek değişimi ve polisliğe ilk adım önerileriniz

Sözlük

çinli patronun çalışanlarını sopayla dövmesi 1 black mirror 1 heykel 1 çuvallamak 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 6 hasta olduğu halde rapor almamak 1 google küresel kesintisi 1 zigon sehpa 2 Cumhuriyet Savcısı Öldürüldü 3 montauk projesi 1

Son Haberler

Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemezBalıkesir'de 4.1 büyüklüğünde depremİstanbul'da yangın çıkaran şahıs yakalandıHazine haftaya üç ihale düzenleyecekÖzel okul zammında hesap değişti

Editörün Seçimi

Maaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?