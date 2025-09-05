Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Eylül 2025 10:09
1 MİLYON MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İCRALIK DURUMDA

2025 YILINDA TÜRKİYE GENELİ 24000 MİLYON İCRA DOSYASI AÇILDI. BUNUN 1 MİLYONU MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İNSANLAR ARTIK EKONOMİSİNİ ÇEVİREMİYOR. YOK EK HESAP YOK KREDİ KARTI BORÇLARINI ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYOR. FAKAT ÖDEYEMİYOR VE İCRAYA DÜŞÜYOR MEMURSEN VE KAMUSEN ÜYELERİ İYİ BEDDUA ALIYORSUNUZ. ALLAHIN HERHANGİ BİR GÜNÜ BAŞINIZA GELECEK KÖTÜ BİR DURUMDA SEBEBİNİ FAZLA DÜŞÜNMENİZE GEREK YOK


mutlu_50
Müsteşar
05 Eylül 2025 10:13

Memurlar için toplu sözleşmeye ek protokol şarttır.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Son 6 aylık enflasyon %8,9 ile %9,4 arasında olacak!!Her ay %2 artsa yıl sonu zam ne olurMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusKütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Naklen AtamaToplu sözleşme ve sonuclari2025 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurlarda yaş haddinden dolayı zorunlu emeklilik yaşı yükseltilsin (mi) ?Artık enflasyon farkını sormayınSus pus kabullenilecek mi bu zam?Maaş robotu hesaplama

Sözlük

heykel 1 Barış isteyen savaşa hazır olsun 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 6 mağara alegorisi 1 mısır piramitleri 2 gaddar 2 montauk projesi 1 Cumhuriyet Savcısı Öldürüldü 3 zigon sehpa 2 kulağı kesik 3

Son Haberler

Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemezBalıkesir'de 4.1 büyüklüğünde depremİstanbul'da yangın çıkaran şahıs yakalandıHazine haftaya üç ihale düzenleyecekÖzel okul zammında hesap değişti

Editörün Seçimi

Maaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?