Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
05 Eylül 2025 10:57
4b sözleşmeli personel yeni imzalanan sözleşme iptali

4b sözleşmeli olarak yaşadığım şehir dışı kazanmıştım 1 Eylül'de sözleşme imzaladım ancak yaşadığım ve bakmakla yükümlü insanların oldugu ikametgah şehrinde gsb aynı unvanla kazandım. Sözleşmelerde kısa süreli cezaya tabii olmadan fesih istifa etme durumu var mıdır? Yardımci olursaniz sevinirim.

