Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


05 Eylül 2025 11:04
Lojmandan Cıkmayan Personele Ne Yapılabilir

Tahliye tarihi geçmiş personel lojamandan çıkmazsa nasıl bir yol izlenmelidir?

Çok Yazılan Konular

Jandarmadan müstafi sayılarak KPSS ile memurluğa girilebilirmi.Uzman erbaş istifa sonrası açıktan atama2025 tsk Eylül atamaları Hk.Maaşsız emeklilik hkJandarma SUEM hakkında sorular

Sözlük

gaddar 2 çuvallamak 1 google küresel kesintisi 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 6 fentanil 1 hasta olduğu halde rapor almamak 1 sfenks 1 zigon sehpa 2 Cumhuriyet Savcısı Öldürüldü 3 mısır piramitleri 2

Son Haberler

Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemezBalıkesir'de 4.1 büyüklüğünde depremİstanbul'da yangın çıkaran şahıs yakalandıHazine haftaya üç ihale düzenleyecekÖzel okul zammında hesap değişti

Editörün Seçimi

Maaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?