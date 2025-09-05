Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


05 Eylül 2025 11:15
YDK sevk edilenlerde soruşturma dosyası hk.

ydkye sevk edildigimiz sozlu olarak bildirildiginde kac gun icinde sorusturma dosyasi elinize ulasiyor benim 8 gun oldu ptt ile gelen giden yok normalmidir


Unknowq
Memur
07 Eylül 2025 00:06

Hangi bakanlık?

