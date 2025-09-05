Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


05 Eylül 2025 11:58
2025/1 göreve başlama

2025/1 yerleşen ve an itibariyle göreve başlayan var mı? Varsa hangi kurumlar?

Çok Yazılan Konular

PTT A.Ş de Yeniden YapılanmaKitte tekniker ünvan değişikliğiyle başka bi teknikerliğe geçebilir mi?DHMİ Çalışanları BurayaÇalışan memurun staj yapması hakkındaYine yeniden ve son kez soruyorumKİT'lerde yapılandırmaTCDD yeni yılda giyim yardımıTMO Maaşları hk.TMO da elektrik teknisyeni ne iş yaparTMO'ya atananlar.

Sözlük

kulağı kesik 1 mısır piramitleri 3 montauk projesi 1 mutlak butlan 1 fentanil 1 gaddar 2 sfenks 1 ölümsüzlük 1 zigon sehpa 2 heykel 1

Son Haberler

Türkiye Bankalar Birliği 'kredi okuryazarlığı' eğitimi hazırladıKDK'den 'kurum kartındaki kişisel bilgiler gizlenmeli' kararıKanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attıKırklareli'de denize girişler 3 gün yasaklandıCHP İstanbul kayyum heyetinde ayrılık: Hasan Babacan çekildi

Editörün Seçimi

Maaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?