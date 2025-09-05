Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Mahatma Fsndhi "TUZ YÜRÜYÜŞÜ"yaptı

Mahatma Gandhi 1930 yılında Hint okysnusu kıyısında 400kilometme yürüyerek Dandhi köyüne ulaştı ve eline bir avuç çamur alıp denize buladı


05 Eylül 2025 12:12

Gandhi "tuz yasasi"ni tanımadığını açıkladı.


05 Eylül 2025 12:13

Bu yürüyüşten sonra Hindistan'da gandhiyi destekleyen 60 bin kişi tutuklanmış


05 Eylül 2025 12:16

1792 yılında britsnya ülkedeki "tuz yataklarinin tamsmina el koymuş ve "tuz tekeli",olmuş

