05 Eylül 2025 12:12
2025 PMYO SÖZLÜ MÜLAKAT

Merhaba kötü mü geçti iyimi geçti ben anlamadım 2 eylülde girdim mülakata bas selami verdim adımı soyadım samsun arz ederim efendim dedim sesini yükselt dedi komisyon görevlisi tekrar söyledim tekrar yükselt dedi tekrar yükselttim seni tanıyalım dedi 19 yaşındayım ikamet ettiğim yeri aslen samsunlu olduğumu söyledim ailem hakkında bahsettim tabi bunları söylerken lafımı kesip soylediklerimi tekrar soruyordu nerde oturuyordun nereliydin diyordu tanıtma bitince soru çek numara ve soruyu oku dedi yüksek sesle takılmadan okudum soruda teknolojinin gelişmesi insan üzerindeki etkisi son zamanlarda nasıldır olumlu olumsuzmu bende okuduğum gibi direkt konuşmaya başladım son zamanlarda teknoloji kullanımının artmasıyla ve gelişmesi ile karşılıklı insan ilişkileri eskisi gibi olmadığını falan filan söyledim cümlenin sonu gelmedi baya bir şey söyledim cümleyi bitiremedim sustum göz temasını kurmaya devam ettim komisyon görevlisi tebessüm ederek ilk defami giriyorsun heyecanlimisin dedi evet efendim dedim ve bu hersey 1 2 saniye içinde oldu soldaki gorevli ailede polis varmı diye sordu bende hayır yok efendim sadece eniştem asker dedim tamam çıkabilirsin dedi baş selamı verip çıktım mülakatı en kısa süren kişilerdenim 45 saniye falan sürdü

