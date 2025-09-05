Memur Sen ve Kamu Sen üyesi arkadaşlar

Hizmetli memur maaşı en düşük 47500 TL (Bekar). En düşük işçi maaşını bilemiyorum ama bizde hizmetliye denk denilen kadro yani temizlik işçisi kadrosunda çalışanın maaşı 27 lik vergi diliminde iken 52.900. artı yemek yenilen bir ünitede değilse 5100 lira yemek parası alıyor. ikramiye ve tediyeler falan ek aldıkları ödemelerin aylığa yansıması 13000 civarı. Toplamda 71100 liraya denk geliyor aylığı. Merkez Müdür Yardımcısının maaşı 71500, Merkez Müdürünün maaşı 73500 civarı. (Bekar) İşçilerin maaşı düşük olmasın tamam ama sen bir temizlik işçisine memurların amiri kadar maaş ver, memur zammına gelince yok enflasyon yok tasarruf. Sarı sendikalara üye olanlar okumuş memur olmuşsunuz. O hakem heyetine memur üye gönderen sendikalara hala nasıl tekmeyi basmıyorsunuz. Şimdiye kadar alınan kazanımlar tehlikeye girermiş. En fazla kazanım alan kadro 5000 lira almıştır. Hizmetlinin alması gerektiği halde alamadığı aylık 23000 TL. Sendikaların asıl derdi kendi kazanımları olan toplu sözleşme ikramiyesi arkadaşlar. Hakeme üye vermeselerdi kaybedeceklerine üzülecekleri tek kazanımları olan bu ikramiye de ödenmeyecekti ve üye kaybedeceklerdi. Anlayın artık bunların tek dertleri kendi aldıkları aidatlar. Sağ görüşlü olan için de sol görüşlü olan için de bu 2 sendika haricinde üye olabilecekleri sendikalar var ve tek derdiniz 300-500 aylık toplu sözleşme ikramiyesi ise yine alabilirsiniz. Bırakın artık şu sendikaları.

Not : Ocak ayında vergi dilimi 15 e düştüğünde temizlik işçisi yemek ücretiyle (ocak zammından sonra 71500 TL maaş alacak, İkramiye gibi yan ödemelerinin aylık ortalama yansıması 16200TL olacak. Memur ne kadar alacak????????