Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Eylül 2025 13:13
300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirIik
sizce bugün belli olur mu?

üst devre
Memur
05 Eylül 2025 13:27

bekle belli olur


fe18ab
Aday Memur
05 Eylül 2025 14:02
duyum mu
üst devre, 1 saat önce

bekle belli olur


üst devre
Memur
05 Eylül 2025 14:25

doyum diyelim

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikAdliye çalışanı kamu işçileri ile memur kadrosu arasındaki maaş sorunuEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirEvde bakım bölümü sağlık memuru kadrosuna başvurabilir mi2024 Yılı Cte Kar PayıSavcılık yazı işleri müdürü göreviUyaplı bilgisayarda canlı tvÜnvan Değişikliği Sınavı mühendislik kaynak önerisiSosyal hizmet ünvan değişikliği kaynakDisiplin amiri hakkında

Sözlük

kulağı kesik 1 mısır piramitleri 3 montauk projesi 1 mutlak butlan 1 fentanil 1 gaddar 2 sfenks 1 ölümsüzlük 1 zigon sehpa 2 heykel 1

Son Haberler

Türkiye Bankalar Birliği 'kredi okuryazarlığı' eğitimi hazırladıKDK'den 'kurum kartındaki kişisel bilgiler gizlenmeli' kararıKanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attıKırklareli'de denize girişler 3 gün yasaklandıCHP İstanbul kayyum heyetinde ayrılık: Hasan Babacan çekildi

Editörün Seçimi

Maaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?