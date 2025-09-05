Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
05 Eylül 2025 13:22
Aylıksız izin hakkında

Merhaba, eşim yurtdışında eğitim görüyor. Ben de aile birliğini sağlamak amacıyla 6 ay ya da 1 sene onun yanına gitmek istiyorum. Sağlık bakanlığına bağlı çalışıyorum. Memuriyette hizmet sürem 5 yıl. Ücretsiz izin almak istiyorum ama bu sanırım idarenin takdirine bağlı. Bu sebeplerle başvuru yaptığımda reddedilir mi, neden sunmadan başvuru yapılabiliyor mu? Bilgisi olan cevaplayabilirse çok sevinirim.

