Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Eylül 2025 13:55
Okul bahçesine araba park edilebilir mi?

arkadaşlar görevlendirme olacağım okulun bağaçlarla ve hafif bir sınırla birbirinden ayrılmış ön taraf ve arka taraf şeklinde bölümlenmiş bir bahçesi var. bir de tabi bahçenin önünden geçen dar bir sokak/yol mevcut. nereye park etmeliyim acep idareye mi sorsam pzt. ? ama prosedür nedir onu merak ediyorum?


spock
Genel Müdür
05 Eylül 2025 14:06

Bu işin normali, raconu, usulü okul bahçesine park etmemektir. Okul bahçesi normalde öğrencilerindir. Bazı okullarda imkan bulunmuyorsa bahçeye de park edildiğini gördüm. Ama ben gerekirse bir kilometre yürümeyi göze alıp dışarı park ettim.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.En zor branş nedir?Norm fazlası resen atama yapılır mı?Kız Anadolu İmamhatip liselerinde öğretmenlik.Refakat izninde isim yazmalı mı?Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiZümreye lakayıtlıkÖğretmen eşin polis olan eşinin yanına tayini?İkinci il dışı başvurusuİl içinden sonraki ilk özür atamasına başvuru

Sözlük

şahika koçarslanlı 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 3 heykel 1 montauk projesi 1 zigon sehpa 2 sfenks 1 ölümsüzlük 1 black mirror 1 fentanil 1 gaddar 2

Son Haberler

Türkiye Bankalar Birliği 'kredi okuryazarlığı' eğitimi hazırladıKDK'den 'kurum kartındaki kişisel bilgiler gizlenmeli' kararıKanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attıKırklareli'de denize girişler 3 gün yasaklandıCHP İstanbul kayyum heyetinde ayrılık: Hasan Babacan çekildi

Editörün Seçimi

Maaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?