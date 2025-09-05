35 yaş hakkında

Merhabalar 2025 yılında ki ilanlarda 1990 ve sonrası doğumlu olanlar başvurabilir ibaresi var ancak bazı ilanların atamaları yeni yıla girdikten sonra gerçekleşiyor bu durumda da ilana sınavı kazanan kişinin ataması yapılır mı yoksa yeni yıla girildiği ve yaş şartı değiştiği için ataması yapılmaz mı ?

Bir de 1990 doğumlu birinin 2025 kpss ye girmesi mantıklı mı ?