05 Eylül 2025 14:34
Sağlıktaki Kamu İşçileri Eylül Ayında 94.372,70 TL Alacak

Sağlık işçilerinin eylül ayında alacakları ödemeler:

- Giyim ücreti: 1.723,39 TL (Net)

- Maaş: 53.719,35 TL (Net)

- İkramiye: 38.929,96 TL (Net)

GENEL TOPLAM: 94.372,70 TL (Net)


mutlu_50
Müsteşar
05 Eylül 2025 14:35

Sosyal medyadan alıntı yapılmıştır.


Hasan Şahin Gümüş
Aday Memur
05 Eylül 2025 14:52

vay be 3 üniversite 3 yüksek lisans 3 dil akademisyen eğitim görevlisi 80 bin ilkokul terk sıfır dil 95 bin birinin hayatı ömrü okumakla geçmiş diğeri lay lay lom madendekiler taç ocakları karayolları vb. zor yerlere çok daha fazla alsın ama adam masa başında hiç bir sorumluluğu yok zimmet defterine ad soyad yazamıyor 95 bin

Toplam 2 mesaj

