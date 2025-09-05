Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker


05 Eylül 2025 14:47
42b sözleşme hk.

Merhaba arkadaşlar.

ben şimdi Siirt üniversitesine 4b sözleşmeli güvenlik görevlisi dışardan yerleştim her hangi bir sözleşme imzalayıp evrak teslimi yapmadım sadece bir dilekçe yazdım ''yedek olarak yerleştim gereğini arz ederim'' diye onun dışında bir şey yok sonradan gaziantep gençlik spor bakanlığına da başvurmuştum oryada yerleşmişim şimdi ben gaziantepe gitmek istiyorum her hangi bir sorun olur mu hakkım kaybolur ya da bir engel olur mu yardımlarınızı bekliyorum acil siirt üniversitisene dönmem lazım.

Çok Yazılan Konular

Koruma güvenlik unvan değişikliğiSözleşmeli Personel Eş durumu tayin4001 kod 87.977 puanla atanır mıyım?Cumhurbaşkanlığı'ndan tüm bakanlıklara yazı: Kadro ve pozisyonlar yeniden gözden geçirilecek haberi 657-4B Sözleşmesi Fesh Edilen Personel Tekrar Sözleşmeli Personel Olarak Atanabilir Mi?Gsb iklimlendirme personeli ne iş yapar görev tanımı nedir4/B destek personeli maası?Eş Durumu Mazeret Tayini3+1 SİSTEMİNİN "2+1 sistemi" şeklinde değiştirilmelidir.Sağlık sorunu ile sözleşmemi feshedebilirler mi?

Sözlük

şahika koçarslanlı 1 zigon sehpa 2 mutlak butlan 1 montauk projesi 1 Cumhuriyet Savcısı Öldürüldü 3 gaddar 2 fentanil 1 sfenks 1 mağara alegorisi 1 heykel 1

Son Haberler

Türkiye Bankalar Birliği 'kredi okuryazarlığı' eğitimi hazırladıKDK'den 'kurum kartındaki kişisel bilgiler gizlenmeli' kararıKanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attıKırklareli'de denize girişler 3 gün yasaklandıCHP İstanbul kayyum heyetinde ayrılık: Hasan Babacan çekildi

Editörün Seçimi

Maaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?