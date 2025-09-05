Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Eylül 2025 14:57
memurlar.net promosyona destek?
memurlar.net eskiden memurların haklarını arıyordu. toplantının üzerinden günler geçmesine rağmen, promosyon ile ilgili tek haber yapmadılar? yaptılarda ben mç kaçırdım? acaba Edip bey , politikacılarla arayı bozmamak için yayın politikasını mı değiştirdi?

maske505
Aday Memur
05 Eylül 2025 15:05

Destek olmaz bu sitede KÖSTEK olur!


dermatolog67
Aday Memur
05 Eylül 2025 15:09
Öğretmenler ile ilgili olsa 100 sefer haber yapmışlardı .

enagirceza
Aday Memur
05 Eylül 2025 15:19

aman çokonat arif görmesin şimdi haber maber yazar boşverin


milli genç
Memur
05 Eylül 2025 15:20

Bu site artık amacı dışınıa çıkmış durumda pastadan ne kadar alırım derdine girmis


kasırga1453
Memur
05 Eylül 2025 15:27

o kim ya :)

yazoglum1
05 Eylül 2025 15:36

editörler tırt yoksa haber yapılırdı, gerçi haber yapılsa ne olacak itiraz edebilecek kimse yokki


maske505
Aday Memur
05 Eylül 2025 15:40

:D

EVEREST8848
Memur
05 Eylül 2025 15:40
boş beleşin teki arada çıkar görünür bilmiş bilmiş konuşur ama sineğin teki anca ses çıkarır.!
