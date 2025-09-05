Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Eğitim tayini hakkında soru

Eğitim durumu tayini için bir sorum var. Ortaöğretim hemşire olarak atandım. Şuan 2 yıllık açık öğretim yaşlı bakım bitiriyorum. Seneye 4 yıllık bir sağlık bölümü kazanırsam eğitim durumu tayini yapabilir miyim. Yoksa 2 yıllık bölüm bitirmem engel olur mu.


Nilsukrks
05 Eylül 2025 17:13

Makam takdiri.. Olabilir de olmayabilir de

