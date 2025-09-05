Hizmetiçi Eğitim Modülünde bilgilemiz yabancı şirketlerle paylaşılıyor

MEBBİS'e girin, Hizmetiçi Eğitim Modülüne girin, orada solda "İletişim Bilgileri ve Paylaşım İzinleri" var. Oraya girdiğiniz yabancı bir sürü şirket göreceksiniz. CİMER üzerinden bu yabancı şirketlerle ne gibi bir protokol imzalandığını, hangi bilgilerimizin paylaşıldığını sordum. "Tik koymazsanız paylaşılmıyor" cevabından başka cevap gelmedi.

Bakanlık bizim bilgilerimizi yabancı şirketlere ne karşılığında veriyor? Bilen var mı?