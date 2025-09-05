Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Eylül 2025 18:01
Ünvan Değişikliği ile Avukatlığa Geçiş

Kıymetli Arkadaşlar merhaba,

Devlette Türkçe öğretmeniyim. Geçen yıl Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Ünvan değişikliği yapma niyetindeyim. Ünvan değişikliği ile avukatlığa geçen, bu konuda ve süreçle ilgili bilgi sahibi olan var mı acaba?

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.En zor branş nedir?Norm fazlası resen atama yapılır mı?Kız Anadolu İmamhatip liselerinde öğretmenlik.Zümreye lakayıtlıkRefakat izninde isim yazmalı mı?Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat Dersiİkinci il dışı başvurusuÖğretmen eşin polis olan eşinin yanına tayini?Okul bahçesine araba park edilebilir mi?

Sözlük

gaddar 2 mutlak butlan 2 zigon sehpa 2 google küresel kesintisi 1 giza 1 Cumhuriyet Savcısı Öldürüldü 4 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 3 mısır piramitleri 2 montauk projesi 1 şahika koçarslanlı 1

Son Haberler

Ölümlü kazaya karışan hakim tutuklandıİzmir'de çöp krizi zirvede: Jandarmadan suçüstü operasyonuBakan Bolat: Ekonomide pozitif rüzgarlar esmeye başladı'Yenidoğan Çetesi' Davasında duruşma ertelendiSahte belgelerle şirketleri ele geçiren suç örgütüne operasyon: 20 tutuklama

Editörün Seçimi

Maaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?