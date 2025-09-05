icra ve promosyon

arkadaşlar şimdi 5 tene icram var maaşta vakıf 4 ile 5 sırada yani sonda ilk üç farklı banka maaş sırasında. promosyon yatınca vakıf kendi borcuna mı sayar yoksa ilk sıradaki bankaya mı aktarır promosyonu. ben ilk sıradakilere gitsin istiyorum çünkü vakıfı icraya düşürebilmek için küçük miktar paraları icraya düşürmüştüm ilk sıranın çoğu biter aktarırsa borcu 2022 promosyon da nasıl oldu varmı aramızda

arkadaşlar şimdi 5 tene icram var maaşta vakıf 4 ile 5 sırada yani sonda ilk üç farklı banka maaş sırasında. promosyon yatınca vakıf kendi borcuna mı sayar yoksa ilk sıradaki bankaya mı aktarır promosyonu. ben ilk sıradakilere gitsin istiyorum çünkü vakıfı icraya düşürebilmek için küçük miktar paraları icraya düşürmüştüm ilk sıranın çoğu biter aktarırsa borcu 2022 promosyon da nasıl oldu varmı aramızda