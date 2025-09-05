Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
05 Eylül 2025 21:15
icra ve promosyon
arkadaşlar şimdi 5 tene icram var maaşta vakıf 4 ile 5 sırada yani sonda ilk üç farklı banka maaş sırasında. promosyon yatınca vakıf kendi borcuna mı sayar yoksa ilk sıradaki bankaya mı aktarır promosyonu. ben ilk sıradakilere gitsin istiyorum çünkü vakıfı icraya düşürebilmek için küçük miktar paraları icraya düşürmüştüm ilk sıranın çoğu biter aktarırsa borcu 2022 promosyon da nasıl oldu varmı aramızda

umtblc
Şube Müdürü
05 Eylül 2025 21:32

2022 de icralarım maaş sırasındayken vakıfta dahil olmak üzere hiçbir banka dokunmadı promosyonu kullandım ben eksiksiz olarak. şuan nasıldır bilmiyorum


ah134411
Aday Memur
05 Eylül 2025 21:48
Türkiye'de tek siz bir sırrı var mı hocam nasıl oldu zira sizden başka Türkiye'de broöosyon alan olmamıştır vakıfa borçu olup
