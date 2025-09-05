Kamu Personeli \ Bakanlıklar
05 Eylül 2025 23:18
Gsb hamile koruma ve güvenlik görevlendirme

Merhaba arkadaşlar eşim KYK yurdunda koruma ve güvenlik memuru kurumuna doktor raporu ile 10 haftalık hamile olduğunu ve düşük riskinin oldugunu bildirerek gece nobetinden çıkmak istedi ve hemen ardından isteği dışında il müdürlüğüne verdiler ve 12 saat çalışması ni istiyorlar bu durum da nasıl bir yol izlememiz lazım bu konuda tecrübesi olan varmı

