05 Eylül 2025 23:33
Yarı Zamanlı çalışma hakkında
Arkadaşlar çevrenizde yarı zamanlı sistem için dilekçe veren veya geçen varmıdır?Bu konuyla alakalı bilgisi olanlar yazarsa sevinirim.

Yarı zamanlı çalışmada herkes işten kaçarım,çok iyi oldu diyenler, Maaşta ona görede düşüş olacağını duyunca hoooop hemen yan çizdiler.Bu yarı zamanlı çalışmanın amacı neydi,Ailelerin çocuklarına daha fazla vakit ayırması ve gelişimlerinin ilk zamanlarında yanlarında olmalarıydı,ama bakıyorum işin içine para girince Annelerde,Babalarda hemen geri çekildi.Bence çok iyi oldu, ne kadar çalışirsan o kadar para alırsın.Komşular öyle konuşuyordu, iyi oldu bu yarı zamanlı, Tam karar ortaua çıksın ona göre karı koca dilekce veririz kebap diyorlardı.Geçen gordum so4rdum, dediler para kesiliyormuş,hayırlısı desim ama içimde cok sevindim olmadığına.

