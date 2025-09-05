Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


05 Eylül 2025 23:54
TARIM BAKANLIĞI,YENİ DONER SERMAYE DAĞITIMI HK

Değerli arkadaşlar daha önceden sadece Bakanlığın belli birimlerde görev yapan ve yüksek miktarlarda Döner Sermaye ödenen birimelerin artık tek hesapta toplanıp, Her sene tüm Personeli kapsayacak sekilde dağıtılacağı söylenmiş, sendikadan duyum alınmış, bilgisi olan arkadaş varmı acaba.

