05 Eylül 2025 23:54
Tarım bakanlığı,yeni döner sermaye dağıtımı

Değerli arkadaşlar daha önceden sadece Bakanlığın belli birimlerde görev yapan ve yüksek miktarlarda Döner Sermaye ödenen birimelerin artık tek hesapta toplanıp, Her sene tüm Personeli kapsayacak sekilde dağıtılacağı söylenmiş, sendikadan duyum alınmış, bilgisi olan arkadaş varmı acaba.


Muhammed0646
Aday Memur
06 Eylül 2025 05:10

Henüz yönetmelik çıkmadı. Ancak çıkan olurda kâra olan katkısı nispetinde diye bir ifade var. Daha önceki yönetmelikte kârın yüzde sekseni dağıtılabilir deniyordu yenisinde bu oran kaç olur bilinmez. Kâr ne kadar olur bilinmez. Henüz konuşmak için erken.


Gcstnz
Aday Memur
06 Eylül 2025 11:44

Eski yönetmeliğin adı neydi?

Muhammed0646, 9 saat önce

ahmet0688
Aday Memur
06 Eylül 2025 13:49

Evet ayrıca ütp ve bazı maddelerin mahkemelik olacağı söyleniliyor.

Muhammed0646, 9 saat önce

