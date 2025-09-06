Izmır DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ yolsuzlukları

Buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Ben daha önce IZMIR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTEsinde gorev yapmış biri olarak yazıyorum. IZMIR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Rektörünün ve ekibinin yaptığı usülsüzlükler, hırsızlıklar, tehtidler, akademik personel üzerindeki mobingler bitmek bilmiyor, özellikle Süleyman soylu ile bağlantılı olduklarını söyleyip hayali ihaleler ile vurgun yapmaktadırlar. Özellikle akademik Personelden pahalı hediyeler istemesi ve bunları tayyip beyin eşine ,kızına götüreceğim diyerek yüzsüzlük yapması, personelden pahalı hediyeler istemesinden tutun lojmandaki pahalı eşyaları gizlice özel villasına şoförü ile taşıttırarak lojmana hırsız girdigini beyan etmiş ve polis eşliğinde tutanak tutturarak devletin malını kendi zimmetine geçirmiştir. Bu iş içinde hasan dişli isimli memuru kullanmıştır. Alânen kimseden korkmadan çekinmede her türlü usulsüzlüğü yapmaktadır. Muhalif olan akademisyen ve idari personelinde hemen görev yerini değiştirerek bertaraf etmektedir. Usülsüz işlere ımza atmaktan çekinen idari personelin pasif goreve alarak usulsüzlüklere imza attirabilecegi memurlara sube müdürlüğü ve daire başkanlığı gibi kadro sözleri verip ihale hırsızlığı yapmaktadır. (Sks daire başkanı Fatih emen usülsüzlüklere direndiği için görevden alınarak yerine her türlü ihaleye ımza atan serap çetin daire başkanı yapılmıştır. Bilgi işlem daire başkanlığında da durum aynıdır hayali ihale ile yazıĺım vb. ) Maraş depreminde sonra deprem bölgesine gönderilmesi gereken içme sularını üniversite deposuna saklayarak daha sonradan ösym ve aöf sınavlarında adaylara para karşılığında satarak zimmetime para geçirmiştir Özel kalemde görevlendirdiği Nehir CAZ isimli (surekli isçi) ise Nakit ,hediye, altın vb. alışverişinde çantacılık yaparak suça ortak olmuştur. Yine satın alma şube müdürlüğünde Talha ATAR, DIDEM SAĞLAM, OLCAY UCAR , HAKAN CIFTCI SERAP ÇETIN isimli memurlarda her türlü ihale evraklarına ımza atarak daire başkanı ve şube müdürlüğüne yükseltilmiştir. bu suç örgütü liderinin görev süresi bitmiş olmasına rağmen 7 ay gibi bir süredir hala yeni bir rektör ataması yapılmamış olması bu usülsüzlüklerin arkasında akp ye yakın bürokratların olduğunu doğrular neticesindedir. yaptiklari ortaya çıkmaması için Temizeller adında bir gazete sahibiyle anlaşıp (ahmet tubcel) bu gazetecinin kızını gayri resmi yollarla üniversiteye sözleşmeli memur olarak almıştır (Selime Nur Tubcel,) ve bunun karşılığında kendisi lehine haberler yaptırarak kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır. Kamu ihale sayfasında yapılan ihalelere bakınca; aslinda 1 tl lik malzemeleri esnaf ile anlaşıp 1000 tl ye nasıl alındığını görülecektir. Başta cumhurbaşkanı, yök başkanı olmak üzere IZMIR cumhuriyet başsavcısını göreve davet ediyorum. işlem yapılmaz ise elimde bulunan bütün evrakları delilleri, ses kayıtlarını ve hangi firmalar üzerinden hayali ihale yapıldığını,