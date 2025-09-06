Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
06 Eylül 2025 09:45
Ders programı hazırlanmasında adaletsizlik yapılması.

Okulda atnı öğretmenlerin ders programının yıllardır aynı güne yapılıp diğer öğretmenlerin ise programının sürekli değişmesi adil midir? Üstelik bu öğretmenlerinde boş günlerinde gidip dershanede çalıştığının herkes tarafından biliniyor olmasına rağmen hiçbir şey yapılmaması ne kadar adildir ve ne yapılmalıdır?


Memleketinogretmeni
Genel Müdür
06 Eylül 2025 11:00

Dershanede resmi olarak meb den izin alınarak calisilabiliyor.


Cancansel
Aday Memur
06 Eylül 2025 11:01
okulun iş ve işleyişi aksatılmamak kaydıyla yazıyor ömk da.
