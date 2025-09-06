Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Eylül 2025 10:28
E-KPSS ile atanan öğretmenler de akademiye tabi tutulacak mı?

ekpss ile atanan öğretmenlerde akademiye tabi tutulacak mı?Bu konu hakkında bilgisi olanlar varmı.


VHKİ-MEB
Şef
06 Eylül 2025 10:33
Ben tam takip edemedim 2024 EKPSS puanıyla bu sene engelli öğretmen ataması oldu mu? Olduysa onlar da akademiye girecek diye yazıyordu.
