ikm , hukuk

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikAdliye çalışanı kamu işçileri ile memur kadrosu arasındaki maaş sorunu2024 Yılı Cte Kar PayıEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirUyaplı bilgisayarda canlı tvmemurlar.net promosyona destek?Savcılık yazı işleri müdürü göreviEvde bakım bölümü sağlık memuru kadrosuna başvurabilir mi300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirIikDisiplin amiri hakkında
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!