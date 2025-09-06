Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Eylül 2025 11:01
Adalet bakanlığı Pedagog ünvan değişikliği

Arkadaşlar telegramda Adalet bakanlığının açtığı ünvan değişikliği sınavına katılacak arkadaşlarla birlikte pedagog grubu kurduk hem sayımızı bilmek hemde tercih dönemi işimize yaraması açısından pedagogluğa başvuracak arkadaşların katılması rica olunur. katılamayan olursa yazarsa yardımcı olalım

https://t.me/adaletpedagogunvan


Pdr8221
Aday Memur
06 Eylül 2025 11:04

Yada direk Telegramda Adalet bakanlığı pedagog ünvan değişikliği yazıp gruba katılabilirsiniz

