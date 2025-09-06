Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
06 Eylül 2025 12:50

Eğitim ödeneğini nasıl kullanmayı planlıyorsunuz?
Evet arkadaşlar, bu yılki eğitim ödeneği için planlarınız neler?

Evet arkadaşlar, bu yılki eğitim ödeneği için planlarınız neler?

spock
Genel Müdür
06 Eylül 2025 12:51

Ben öğrencilere ikram/ödül olarak kullanmalık gofret alıyorum koliyle.


Braweheart01
Genel Müdür
06 Eylül 2025 13:39

tümünü borç ödemek için kullanacağım

