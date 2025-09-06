Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


06 Eylül 2025 12:57
Kit'lerde istifa süreci

Nasıl ilerliyor? İlk yapılması gereken şey nedir? Detaylı bilgilendirme yapabilir misiniz? Teşekkür ederim.


Produss
Daire Başkanı
06 Eylül 2025 13:37

İstifa etmeden 1 ay önce falan personel daire başkanına durumu anlat. Bilgisi olsun ve sana yol göstersin. Kimi kurumlarda istifa süreci 3-4 gün sürerken kimilerinde ise 2-3 hafta olabiliyor. Eğer daire başkanıyla konuşmadan emri vaki yaparsan süreç uzayabilir

