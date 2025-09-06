diyanet hac için niye bu kadar para alıyor?

merhabalar,

ilgili başka forum var mı bilmiyorum bende buraya yazmaya karar verdim.

ya hac kura başvurusu yaptık. yıllardır çıkmayan hac kurası artık çıksa bile bence ne kadar hayır olur kafamda soru işaretleri oluştu.

ben bu yaz umreye kendim tursuz gittim. medinede - mekkede şehir içersinde ve havalimanına hep taksi ile ulaşım yaptım. 3 defa da hızlı trene bindim. ve açıkçası bence diyanetin istediği para çok çok fazla.

üstelik çıksa bize yaşlı annemle biz diyanet öncülüğünde gitsek hızlı trene de binerek gidebilecek miyiz ben sanmıyorum ve bir kez de medineden mekkeye taksi ile geldim ancak inanılmaz konforsuz idi yaşlı annem için çok zor olur diye düşünüyorum.

not: diyanetin başvuru sırasında bildirdiği yani alacakları ücret : 300.000 tl.

bence çok çok fazla bu ücret. ben dediğim gibi tek başıma gittim arafata da çıktım ve hepsi 40-45 bin dolaylarında bir harcama yaptım (yemek ve uçak biletleri ve diğer her şey dahil)

2 kişi için 600.000 tl bilemedim.

ne düşünüyorsunuz, doğrusu nedir yada ne olmalı ?