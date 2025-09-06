Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Eylül 2025 15:24
Emekli Memur memuriyete iken okul bitirmişse emekliyken bu hakkı alabilirmi

2020 yılında Açıköğretim veteriner Laborant bölümünü bitirdim kendim Ziraat teknikeriyim.2023 yılında Emekli oldum veteriner sağlık teknikerliğine eş değer kadro olduğu için sınavsız geçiş varmış ben bunu sonradan öğrendim yönetmelikte bu şekilde yazıyor geriye dönük kadro haklarını alabilirmiyim.


komodin bahattinn
Memur
06 Eylül 2025 16:15
abicim böyle birşey sence olur mu?

veyis tanrıverdi
Aday Memur
06 Eylül 2025 17:32

Geriye dönük hak alamazsın ama emekli derecen değişir

komodin bahattinn, 1 saat önce
abicim böyle birşey sence olur mu?


