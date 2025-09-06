Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Eylül 2025 16:26
Sağlık mazereti için nasıl rapor almalıyım?

Merhaba arkadaşlar;

Ögretmenim.Hizmet puanım yetmedigi için memleketimden uzakta bir şehirde görev yapıyorum.1 ay içerisinde bel fıtığım ameliyat olduğum halde 2 kere patladi ve son ameliyatda 6 vida ve protez disk takıldı.Tek başıma hayatımı idame ettirebilmem zor oluyor.Bu sebeple sağlık özrün tayini isteyebilir miyim?Daha önce buna benzer bir tayin isteyen oldu mu?


m.r_f
Daire Başkanı
06 Eylül 2025 17:53

Öncelikle geçmiş olsun. Sağlık kurulu raporu almanız gerekli, üç hekim veya büyük kurul fark etmiyor sanırım. Raporda "Tek başına hayatını idame ettiremez" gibi bir ibare olması gerekli, yoksa onay vermedikleri yönünde bir yazı okumuştum.


tugbak35
Aday Memur
06 Eylül 2025 18:56

Teşekkürler hocam.Bahsettiginiz yazıyı nereden bulabilirim?

m.r_f, 6 saat önce

Öncelikle geçmiş olsun. Sağlık kurulu raporu almanız gerekli, üç hekim veya büyük kurul fark etmiyor sanırım. Raporda "Tek başına hayatını idame ettiremez" gibi bir ibare olması gerekli, yoksa onay vermedikleri yönünde bir yazı okumuştum.


el elif
Aday Memur
06 Eylül 2025 22:25
sağlık mazeret tayinlerinde bu ibare olmalı..bir tanıdığım gerçekten tek yasayamayn yaşlı hasta ana babası için rapor aldı..ama yukarda kişinin bahsettiği ibare olmadığı icin red yedi.
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Kız Anadolu İmamhatip liselerinde öğretmenlik.Zümreye gereken önemin verilmemesi.Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiMüdür yardımcısı istifa ederse akıbeti ne olur?Eğitim ödeneğini nasıl kullanmayı planlıyorsunuz?Refakat izninde isim yazmalı mı?Ödül kriterleri nedir?Norm fazlası resen atama yapılır mı?Yöneticilerin Görev Süreleri

Sözlük

şahika koçarslanlı 1 ölümsüzlük 2 zigon sehpa 1 Organ nakli yardımıyla ölümsüz olmak 2 kel ali'nin bağı 1 mısır piramitleri 2 arakçın 1 Cumhuriyet Savcısı Öldürüldü 1 ipek yüklü kervan 1 mağara alegorisi 2

Son Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Ezgi Eygi için anma mesajıBakan Kurum: Evine girmeyen tek bir kardeşimizi bırakmayana kadar çalışacağızKPSS maratonu yarın başlayacakAli Koç'un yönetim kurulu aday listesi belli olduSatranç tutkunu akademisyen ve kızı aynı turnuvada ter döküyor

Editörün Seçimi

Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!