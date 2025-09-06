Beyincik Sarkması Dilim

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Selamün aleyküm şeflerim , kolda uyuşma ve baş dönmesi şikayetiyle çekilen MR da Beyincik Sarkması tanısı koyuldu . Bundan sonraki süreçte tedavisi yok ameliyat denildi o da riskli açıkçası araştırdığım kadarıyla ve 6 ay sonra tekrar kontrol verildi . Bu süreçte Dilim için başvurursam ne olur araştırdığımda Sağlık yönetmeliğini karşılığını göremedim bu hastalığın daha öncesinde bu hastalık ile dilim alan oldu mu C dilimi mi D dilimi vb bilgisi olan yazarsa çok sevinirim.

