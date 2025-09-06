6 ay başka bir kurumda çalışılan sözleşmeli memurluğu saydırmak

şimdi şöyle ki ben 6 ay adliyede katip olarak çalıştım sözleşmeli. sonra merkeziden atanıp başka kuruma geçtim. şimdi o 6 ayı saydırsam derece kademe-veya izin konularında etki ediyor mu?

2. sorum da ben e devletten ordaki 6 aylık sgk dökümlerini kendi şu anki bakanlığımın pgm sine yolladığımda memur beni arayıp adliyeden antetli belge istedi. böyle bir şey var mı? ben başka bir ildeyim. uzaktaki eski çalışma yerime gidip antetli orada çalıştığıma dair belge almam için en az 2 gün falan yıllık izin almam lazım. ilal böyle bi yazı gerekli mi bunu saydırmak için ne öneririsniz